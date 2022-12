Philadelphia Flyers-Columbus Blue Jackets: duelo de últimos no Este da NHL

• Foto: Reuters

Segue a todo o gás a disputa da fase regular da NHL, com mais um jogo a marcar a madrugada de terça para quarta-feira, com um embate entre os dois últimos colocados da Conferência Este.



A atuar em casa, os Philadelphia Flyers são os penúltimos, com 27 pontos, tendo neste duelo como visitantes os últimos, os Columbus Blue Jackets, com 22 pontos. Anfitriões neste jogo, os Flyers têm 6 vitórias e 9 derrotas, ao passo que os Blue Jackets, como visitantes conseguiram somente 2 triunfos, tendo perdido 8 encontros.



Do ponto de vista individual, Kevin Hayes, com 29 golos (9 golos e 20 assistências), é o jogador em destaque nos da casa, ao passo que Johnny Gaudreau se destaca nos visitantes, com 10 golos e 23 assistências que lhe permitem ter 33 pontos.



Olhando ao confronto direto, nota para o facto dos Blue Jackets terem chegado ao final do primeiro período na frente em cinco dos últimos seis jogos entre estas duas equipas. Em termos de golos, apenas dois dos últimos sete não tiveram 5 ou mais no total.

Por Record