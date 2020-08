Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens: canadianos procuram reagir

Segue a todo o gás a disputa do playoff da NHL, com os Philadelphia Flyers a defrontarem esta sexta-feira os Montreal Canadiens, num duelo da primeira ronda da Conferência Este no qual são os Flyers a equipa que entra em vantagem, já que venceu o encontro inaugural da série, por 2-1.



Com estatuto de cabeça de série principal, o conjunto de Filadélfia terá pela frente a equipa que acabou a fase regular no oitavo posto de conferência, ainda que neste playoff diferente do habitual, sem público e em terreno neutro, essa questão pouco importe.



Olhando ao passado, de notar que esta será a sétima eliminatória de playoff entre Flyers e Canadiens, havendo por agora três triunfos para cada lado. A última vez que se enfrentaram num playoff foi em 2010, na altura numa final de Conferência na qual os de Filadélfia venceram em cinco duelos.



Falando do confronto direto, de notar que este será o quinto duelo da época, havendo por agora vantagem dos Flyers, com três vitórias, em duelos nos quais se registou uma média de 5 golos marcados por partida.