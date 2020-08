Philadelphia Flyers-New York Islanders: vantagem para a turma de Nova Iorque

Philadelphia Flyers e New York Islanders defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00 - hora de Portugal Continental), em jogo a contar para o quinto duelo dos quartos-de-final do playoff de NHL.

À entrada para esta partida, destaque para a vantagem dos New York Islanders na série, com um placard de 3-1, após os resultados obtidos nos últimos quatro encontro entre as duas equipas nesta eliminatória.

Os canadianos Johnny Boychuk (New York Islanders) e Samuel Morin (Philadelphia Flyers) não poderão dar o seu contributo por se encontrarem ambos lesionados.