Philadelphia Flyers-NY Rangers: de olho no playoff

Com a temporada regular da NHL a aproximar-se de forma bastante rápida do seu final, Philadelphia Flyers e NY Rangers encontram-se na madrugada de sábado, numa partida na qual estarão frente a frente os quintos e os décimos da Conferência Este, respetivamente.



Mais bem colocada, a equipa de Filadélfia surge neste encontro numa série de quatro vitórias consecutivas, três delas enquanto equipa visitada, ao passo que os Rangers também chegam numa sequência de quatro triunfos, curiosamente com três a serem conseguidos fora de portas.



Este será o segundo duelo oficial entre estas duas equipas na presente temporada, tendo os Flyers vencido o primeiro, por 5-1.