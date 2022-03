Philadelphia Flyers-Vegas Golden Knights: equipa da casa procura vingar derrota recente

Duelo de equipas de conferências distintas na NHL, com os Philadelphia Flyers, os 13.ºs no Este, a receberem a visita dos quintos do Oeste, os Vegas Golden Knights. Com 66 pontos, os visitantes estão bem dentro das posições de acesso à fase final, ao passo que os Flyers já estão arredados da luta.Com Cam Atkinson como destaque, mercê dos seus 42 pontos, fruto de 20 golos e 22 assistências, os Flyers venceram apenas dois últimos dez jogos, sendo que esses dois triunfos sucederam precisamente nos últimos quatro encontros - e sempre em casa.Quanto aos Knights, ganharam quatro dos últimos dez jogos, todos também conseguidos num espaço mais recente, no caso de sete partidas. No plano individual, Jonathan Marchessault é o melhor pontuador (42) e marcador (24), ao passo que Chandler Stephenson surge como o melhor assistente, com 28.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas já se enfrentaram esta época, com um triunfo dos Flyers por 4-3 em Las Vegas. Haverá vingança?