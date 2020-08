Philadelphia Flyers-Washington Capitals: homens da capital procuram inverter tendência

Numa partida da ronda de definição dos cabeças de série do playoff da Conferência Este da NHL, Philadelphia Flyers e Washington Capitals encontram-se esta quinta-feira na Scotiabank Arena, em Toronto, num duelo no qual se enfrentarão duas equipas que entraram de forma distintas nesta ronda prévia.



Os de Filadélfia, que foram quartos na fase regular, venceram no primeiro jogo que disputaram nesta ronda, ao passo que os Capitals, terceiros na fase regular, entraram com um desaire sofrido nos penáltis diante de Tampa Bay.



E não bastasse esse registo negativo, a verdade é que os de Washington têm também desvantagem no confronto direto, com três derrotas nos quatro jogos disputados esta temporada. Como será desta feita, ao quinto duelo?

CÓD 168 Phil. Flyers 2.64 Empate 3.97 Wash. Capitals 2.19