Philadelphia Union-New England Revolution: playoff da MLS em andamento

Jogo dos quartos-de-final da Conferência Este da Major League Soccer, com os Philadelphia Union a receberem a visita dos New England Revolution, num embate que colocará frente a frente o primeiro e o oitavo da fase regular da prova.



Um encontro que será o sexto da temporada entre estas duas equipas, isto depos de os anteriores terem resultado num domínio claro dos de Filadélfia, com quatro vitórias e um empate.



Positivo também é o registo recente, com sete vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos dez jogos dos Union, contra o registo de quatro triunfos, quatro derrotas e dois empates dos Revs.