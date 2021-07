Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: arranca a luta pelo título da NBA

Chegou o dia mais esperado para os fãs da NBA. Depois de uma longa caminhada, arranca na madrugada de quarta-feira a disputa da final do playoff, com uma série que se prevê titânica entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, as duas equipas que se mostraram mais fortes ao longo desta fase final da temporada.



Segundos na Conferência Oeste, os Suns deixaram pelo caminho os LA Lakers (4-2), os Denver Nuggets (4-0) e mais recentemente os LA Clippers (4-2), ao passo que os Bucks, os primeiros no Este, afastaram Miami (4-0), Brooklyn (4-3) e Atlanta (4-2). Por isso, contas feitas, os de Milwaukee chegam a esta partida com mais uma partida disputada - 17 contra 16.



Nesta partida, os Bucks entram em campo a jogar no reduto do adversário e com uma possível baixa de peso, já que Giannis Antetokounmpo está em dúvida, depois de já ter falhado as duas partidas mais recentes. Além de Giannis, já é certa a ausência de Donte DiVincenzo. Se o grego falhar este encontro consigo leva uma estatística de respeito, já que é o melhor pontuador em média da equipa (28,2) e ressaltador (12,7).



Quanto aos Suns, que têm mais dois dias de descanso do que os adversários, apresentam-se na máxima força, algo que poderá ser importante para não deixar já a situação bem encaminhada para os oponentes. Para o conseguirem, os de Phoenix esperam a inspiração de Devin Booker (27 pontos de média), Deandre Ayton (11,8 ressaltos) e Chris Paul (1,4).



Nota final para o confronto direto, que nos mostra três vitórias seguidas dos Suns, duas delas já nesta época, por 125-124 e 128-127. Um registo pontual interessante, que permite uma média nos últimos 10 jogos de 217 pontos por encontro.