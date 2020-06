Piast Gliwice-Gornik Zabrze: bons recomeços em teste

Atualmente em segundo na tabela da Liga polaca, com 49 pontos, o Piast Gliwice procura esta terça-feira alcançar um resultado positivo que permita confirmar o segundo posto final na fase regular da prova, isto numa partida da penúltima jornada na qual terá pela frente um Gornik Zabrze que é 11.º, com 37.



Vindo de duas vitórias neste retorno, o Piast Gliwice chega a este jogo moralizado pelo bom momento e também pelos resultados recentes, mas também terá de ter em atenção que do outro lado está uma equipa igualmente em boa forma nesta retoma. É que o Gornik Zabrze ainda não perdeu (venceu e empatou) e quererá certamente manter a boa forma.



Quanto ao confronto direto, de notar que na primeira volta houve um empate a um golo, um resultado que confirmou a tendência do Piast Gliwice em não perder (está invicto há três jogos) e do Gornik Zabrze em sofrer (encaixou golos nos últimos três duelos).