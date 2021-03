Pittsburgh Penguins-Boston Bruins: visitados em grande fase

Encontro entre equipas da Divisão Este da NHL, com os Pittsburgh Penguins a receberem a visita dos Boston Bruins, num duelo que colocará frente a frente o terceiro e o quarto dessa mesma divisão.



Com 35 pontos, os Penguins chegam a este jogo vindos de cinco vitórias consecutivas, ao passo que os Bruins, com menos 3 pontos, triunfaram somente em dois desses últimos cinco duelos disputados. Por outro lado, note-se que em cinco dos últimos seis jogos houve golos de ambas as equipas logo no primeiro período, sendo que em seis dos últimos sete registaram-se pelo menos 6 tentos no total do encontro.



Este será o terceiro jogo entre estas duas equipas nesta temporada, depois dos dois triunfos dos Bruins em janeiro. Primeiro por 3-2 e depois por 4-1, ambos em jogos disputados em Boston. Para mais, os Bruins chegaram ao final do primeiro período na frente nos últimos cinco embates diante dos Penguins, sendo que em apenas um desses jogos não venceram. Como será agora em Pittsburgh?