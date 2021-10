Pittsburgh Penguins-Dallas Stars: forasteiros vêm de duas derrotas consecutivas

Pittsburgh Penguins e Dallas Stars defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, pela meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que contam com várias ausências.

Para esta partida, os Pittsburgh Penguins não poderão contar com os lesionados Crosby, Malkin, Matheson e Rust, enquanto que Bishop e Comeau não poderão dar o seu contributo aos Dallas Stars, também por lesão.

À entrada para este encontro, de notar que os Pittsburgh Penguins posicionam-se na liderança isolada da Conferência Este, com cinco pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota no prolongamento, ao passo que os Dallas Stars encontram-se no 11.º posto da Conferência Oeste, com dois pontos, após somar um triunfo no prolongamento e dois desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Pittsburgh Penguins registaram três vitórias (Columbus Blues Jackets, Tampa Bay Lightning e Chicago Blackhawks) e duas derrotas (Detroit Red Wings e Florida Panthers). Já os Dallas Stars somaram dois triunfos (Colorado Avalanche e New York Rangers) e três desaires (Colorado Avalanche, Boston Bruins e Ottawa Senators).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade dos Pittsburgh Penguins, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.