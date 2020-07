Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens: arranca a fase decisiva da NHL

Aí está o regresso da NHL, com Pittsburgh Penguins e Montreal Canadiens a defrontarem-se na Scotiabank Arena, num duelo que colocará frente a frente as equipas que antes da paragem devido à Covid-19 estavam no quinto e 12.º postos na Conferência Este, respetivamente. Com a temporada regular suspensa nessa altura, agora é hora de definir tudo no mata mata, com este a ser um dos primeiros encontros neste formato inovador de playoff, jogado à melhor de cinco duelos.



Em melhor posição na tabela antes da interrupção, os Penguins chegam a este jogo vindos de um desaire no único jogo de exibição que disputaram - derrota por 3-2 diante dos Philadelphia Flyers. Por outro lado, falando em estatísticas, há a notar alguns dados curiosos: em cinco dos últimos seis duelos ambas as equipas marcaram no primeiro período e no total houve pelo menos seis golos. Já nos últimos seis registaram-nos sempre pelo menos dois golos no primeiro parcial.



Quanto aos Canadiens, também perderam no único jogo de exibição que disputaram, ao caírem perante os Toronto Maple Leafs por 4-2, sendo que esse resultado agravou uma tendência negativa que já vinha desde antes da paragem, com três derrotas consecutivas.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que os Penguins venceram dois dos três duelos disputados na presente temporada.

CÓD 343 Pitts. Penguins 1.87 Empate 3.88 Mont. Canadiens 3.13