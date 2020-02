Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs: duelo no Este da NHL

Com a temporada regular da NHL a aproximar-se de forma muito rápida da sua fase final, Pittsburgh Penguins e Toronto Maple Leafs encontram-se na madrugada de quarta-feira na PPG Paints Arena, numa partida que colocará frente a frente o quarto e o nono da Conferência Este, respetivamente.



Mais bem colocado, com 78 pontos, o conjunto da casa entra em campo após umas vitórias consecutivas, ao passo que os forasteiros, com menos 8 pontos mas mais três partidas disputadas, vem numa fase de vitórias alternadas com derrotas, algo que poderá prolongar caso vença neste duelo.



De notar que estas duas formações já se enfrentaram esta temporada, tendo os Penguins vencido por 6-1. Irá a história repetir-se?