Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens: jogo da 12.ª jornada da NFL

Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (01h20, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 12.ª jornada da NFL, num encontro que colocará frente a frente duas formações que atravessam momentos bem distintos na prova.



À entrada para esta ronda, os Pittsburgh Steelers posicionam-se no 1.º lugar da American Football, com dez vitórias em dez jogos disputados, enquanto que os Baltimore Ravens encontram-se no 7.º posto, com seis triunfos e quatro derrotas até ao momento no campeonato, resultados que provam como estas duas equipas se apresentam para este jogo.



Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente, de notar que os Pittsburgh Steelers registaram cinco vitórias (Tennessee Titans, Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals e Jacksonville Jaguars), ao passo que os Baltimore Ravens somaram dois triunfos (Philadelphia Eagles e Indianapolis Colts) e três derrotas (Pittsburgh Steelers, New Englad Patriots e Tennessee Titans).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Baltimore Ravens, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que os Pittsburgh Steelers venceram os restantes dois encontros.

CÓD 449 Pitts. Steelers 1.38 Empate 12.49 Balt. Ravens 2.74