Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals: reencontro dois meses depois

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois meses do primeiro embate, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals encontram-se este domingo no Heinz Field, num duelo de equipas da AFC que colocará frente a frente o 11.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os Bengals entram em campo vindos de uma vitória em casa diante dos Panthers, ao passo que os Steelers jogam depois de também terem ganho na receção aos Saints.



Em termos de destaques individuais, atenção às performances de Joe Burrow e Joe Mixon nos visitantes, ao passo que no lado oposto as figuras são Kenneth Pickett e George Pickens.



Em termos de confronto direto, nos últimos cinco encontros o balanço é de duas vitórias para os Steelers (uma no duelo mais recente) e três para os Bengals.

Por Record