Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns: forasteiros querem equilibrar confronto direto

Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, pelas 01:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão separadas por apenas uma posição na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Pittsburgh Steelers posicionam-se no 11.º lugar da American Football, com sete vitórias e sete derrotas, enquanto que os Cleveland Browns se encontram no 13.º posto, com sete triunfos e oito desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Pittsburgh Steelers registaram duas vitórias (Baltimore Ravens e Tennessee Titans) e três derrotas (Cincinnati Bengals, Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs), ao passo que os Cleveland Browns somaram dois triunfos (Detroit Lions e Baltimore Ravens) e três desaires (Baltimore Ravens, Las Vegas Raiders e Green Bay Packers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Pittsburgh Steelers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Cleveland Browns a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.