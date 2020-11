Plymouth Argyle-Portsmouth: visitantes procuram manter tendência

Já longe dos seus tempos de glória, o Portsmouth visita esta segunda-feira o reduto do Plymouth Argyle, numa partida da 12.ª jornada da League One inglesa, onde estarão frente a frente o sétimo e o oitavo colocados.



Em melhor posição na tabela, com 20 pontos, o Portsmouth chega a esta partida vindo de uma derrota a meio da semana passada diante do West Ham, para o Football League Trophy, um resultado que acabou por inverter a tendência que se vinha verificando, com apenas duas derrotas nos anteriores nove duelos.



No caso do Plymouth Argyle, que entra em campo com 18 pontos, a fase é claramente positiva, com cinco jogos seguidos sem perder e quatro vitórias nos quatro mais recentes. Nesses tais cinco encontros, o Plymouth Argyle foi sempre a primeira equipa a marcar, sendo que em quatro deles ambas as equipas marcaram.



Olhando ao confronto direto, aí o cenário é favorável aos visitantes, que não perderam nenhum dos últimos seis duelos (venceram dois e empataram quatro). No meio dessa série, refira-se, registaram-se duas estatísticas a ter em conta: em apenas um dos últimos cinco se viram mais do que 2 golos; nos últimos cinco duelos o número de cartões foi inferior a 5.

CÓD 176 Plymouth Argyle 3.04 Empate 3.09 Portsmouth 1.81