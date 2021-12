Podolsk Vityaz-HC Sochi: duelo de últimos na Divisão Bobrov da KHL

CÓD 374 Podolsk Vityaz 2.1 Empate 3.8 HC Sochi 2.7

Duelo entre as duas equipas que ocupam as últimas posições na Divisão Bobrov da KHL, com um embate entre o sexto (e último) Podolsk Vityaz e o quinto Sochi.A atuar em casa nesta partida, o Podolsk Vityaz vem de uma derrota esta quarta-feira, que colocou um ponto final numa sequência de dois triunfos seguidos, curiosamente ambos conseguidos a atuar longe do seu reduto. Nos últimos dez encontros, refira-se, o Podolsk Vityaz venceu quatro.Quanto aos visitantes, ganharam os últimos dois jogos, em partidas nas quais marcaram pelo menos 3 golos. Nesses dois duelos, tal como nos três anteriores, o primeiro período teve sempre 2 ou mais golos. Quanto aos últimos dez jogos, o registo é bem mais positivo do que o do seu oponente, com sete triunfos e três desaires.Em relação ao confronto direto, esta será a terceira partida da época entre estes dois conjuntos, havendo por agora vantagem do HC Sochi: 6-5 após prolongamento em casa e 3-1 no tempo regularmentar no Vityaz Ice Palace, o palco do jogo desta ronda.