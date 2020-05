Pohang Steelers-Busan I'Park: formações não se defrontam há três anos

Pohang Steelers e Busan I'Park dão, este domingo, início à nova temporada do campeonato sul-coreano de futebol, num encontro que irá realizar-se à porta fechada, face ao surto do novo coronavírus.

Récem-promovido do segundo escalão - onde terminou em 2.º lugar na última temporada -, o Busan visita, nesta 1.ª jornada do campeonato, o 5.º colocado da última época da K-League.

No frente-a-frente entre as duas formações, destaque para dois triunfos do Pohang contra apenas um do Busan, nos últimos cinco duelos registados - o último, em 2017, a contar para a Taça sul-coreana, terminou com um empate a zeros.