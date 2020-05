Pohang Steelers-FC Seoul: ação continua na Coreia do Sul

Arranca a jornada 3 do campeonato sul-coreano, com o terceiro colocado Pohang Steelers a receber a visita do sexto FC Seoul, numa partida na qual os da casa defendem a sua imbatilidade, ao passo que os da capital tentam o seu segundo triunfo seguido, isto depois de terem perdido no arranque.



Vindo de um empate em casa do Daegu, o Pohang Steelers até chega em bom momento global a este encontro, já que contando duelos da época passada vai já em seis jogos seguidos sem perder - sendo o primeiro a marcar em quatro de cinco jogos -, ao passo que os de Seul no que ao campeonato diz respeito conta com um registo algo distinto, com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.



Por fim, olhando ao confronto direto, de notar que o Pohang Steelers vai já em três jogos sem perder ante este FC Seoul, sendo que os últimos dois acabaram mesmo com vitória, a mais recente delas até fora de casa, por claros 3-0. Como será desta vez?