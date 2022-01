Polónia-Alemanha: hora de decisões no Grupo D do Europeu de andebol

Em jogo do Grupo D do Europeu de andebol, Polónia e Alemanha encontram-se esta terça-feira em Bratislava, num duelo que definirá qual destas duas equipas avançará para a ronda seguinte como primeira colocada no referido agrupamento.



Na frente por ter melhor diferença de golos, a turma polaca bateu a Áustria por 36-31 e a Bielorrússia por 29-20, ao passo que os alemães, atrás na tabela por terem menor registo de golos, ganharam aos bielorrussos por 33-29 e aos austríacos por 34-29. São 5 golos de diferença que apenas poderão ser determinantes em caso de empate neste duelo final, já que um triunfo de qualquer uma das equipas arruma logo a questão.



Olhando ao registo recente, os alemães podem estar otimistas, já que não perderam nenhum dos últimos cinco jogos com os polacos, numa série que dura já desde 2014. Venceram quatro e empataram um, sendo que curiosamente esta igualdade foi no duelo mais recente, há cerca de um ano, no Mundial, a 23 golos.



Em termos individuais, o grande destaque nos polacos é Przemyslaw Krajewski, com 13 golos, ao passo que do lado contrário há dois nomes em evidência: Kai Häfner com 11 golos e Philipp Weber com 7 assistências.

Por Record

