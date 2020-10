Polónia-Bósnia Herzegovina: dois últimos colocados do grupo 1 travam forças

Polónia e Bósnia Herzegovina defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo 1 da Liga A, num encontro que colocará frente a frente os dois últimos classificados em disputa.

À entrada para esta ronda, a Polónia posiciona-se no 3.º lugar, com 4 pontos - os mesmos que a Holanda (2.º classificada) -, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto que a Bósnia Herzegovina encontra-se no 4.º e último posto, com apenas 2 pontos, após somar dois empates e uma derrota até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a seleção polaca registou três vitórias (Eslovénia, Bósnia Herzegovina e Finlândia), um empate (Itália) e uma derrota (Holanda), ao passo que a Bósnia Herzegovina somou um triunfo (Liechtenstein), dois empates (Itália e Holanda) e duas derrotas (Polónia e Irlanda do Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação que conta com Robert Lewandowski no ataque, uma vez que venceu três dos últimos (e únicos) quatro duelos entre as duas seleções.