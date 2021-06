Polónia-Eslováquia: seleção de Paulo Sousa entra em ação

Seleção comandada pelo português Paulo Sousa, a Polónia arranca esta segunda-feira a sua participação no Euro'2020 perante a Eslováquia, num partida do Grupo E no qual vencer será um passo importantíssimo a dar para chegar, pelo menos, à ronda seguinte da prova.



Em São Petersburgo, a equipa do técnico luso confia bastante na capacidade de Robert Lewandowski, recente melhor marcador das ligas europeias e que nas duas últimas duas fases finais de Europeus foi a principal figura da sua seleção. Do lado eslovaco a grande referência é Marek Hamsik, um jogador no qual todas as atenções do seu país estarão depositadas.



Olhando aos jogos recentes, aqueles que foram disputados este ano, os eslovacos são os que chegam a esta fase final em melhor momento, já que não perderam nenhum dos cinco encontros disputados: uma vitória (diante da Rússia) e quatro empates. Já a Polónia, por seu turno, venceu um jogo, perdeu outro e empatou três. Note-se que nos últimos três a turma polaca sofreu sempre golos.



Por falar em golos, refira-se que em cinco dos últimos seis jogos da Polónia viram-se tentos de ambas as equipas e um total de pelo menos 3 golos no marcador final. Quanto à Eslováquia, o registo habitual é de menos de 3 golos - viu-se em seis dos últimos oito jogos disputados.

CÓD 125 Polónia 1.82 Empate 3.25 Eslováquia 5.13