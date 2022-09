Polónia-Holanda: holandeses podem ficar mais perto da final four

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 105 Polónia 3.45 Empate 3.6 Países Baixos 2.05

Líder com 10 pontos, a Holanda pode deixar muito perto de se concretizar a passagem à final four da Liga das Nações, necessitando para tal de levar de vencida a Polónia. Caso o consiga, a equipa holandesa ficará a apenas 1 ponto de garantir esse passaporte, ainda que tal até possa ser possível já esta quinta-feira, mas apenas caso a Bélgica não ganhe a Gales.Com 3 vitórias e 1 empate nesta Liga das Nações, a Holanda não perde há 13 encontros, ainda que nos últimos seis jogos, apesar dessa capacidade vencedora, tenha sofrido sempre pelo menos por uma vez. Isso acaba por dar corpo à estatística que nos mostra pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis duelos dos holandeses.Quanto à Polónia, tem apenas 4 pontos e está praticamente afastada da corrida pela final four, mas pode, ainda assim, lutar pelo menos pela permanência. Algo que pode fechar nesta partida, isto caso não perca e o País de Gales não pontue ante a Bélgica. Os polacos, refira-se, começaram esta prova a vencer, mas nos últimos três jogos o melhor que conseguiram foi um empate (diante desta Holanda).Quanto ao confronto direto, note-se que a Holanda leva quatro jogos sem perder diante da Polónia, tendo sempre marcado pelo menos um golo.