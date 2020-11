Polónia-Holanda: um milagre bósnio vinha a calhar

Polónia e Holanda defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 6.ª e última jornada do grupo 1 da Liga A, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que ainda têm a ambição de chegar à liderança do grupo e respetiva qualificação para a fase final da Liga das Nações.

À entrada para esta ronda, a Polónia posiciona-se no 3.º lugar, com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto que a Holanda encontra-se no 2.º posto, com 8 ponto, após somar dois triunfos, dois empates e uma derrota até ao momento na prova. De notar que atualmente é a Itália quem lidera o grupo 1, com 9 pontos, sendo que visita a última classificada Bósnia & Herzegovina também na quarta-feira.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre jogos oficiais ou de cariz particular, de notar que a Polónia registou três vitórias (Finlândia, Bósnia & Herzegovina e Ucrânia), um empate (Itália) e uma derrota (Itália), ao passo que a Holanda somou um triunfo (Bósnia & Herzegovina), três empates (Bósnia & Herzegovina, Itália e Espanha) e uma derrota (México).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da 'Laranja Mecânica', formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas seleções, sendo que o restante encontro terminou com um empate a dois golos (2-2)... em 1992.