Polónia-Hungria: equipa de Paulo Sousa fecha apuramento para o Mundial'2022

CÓD 140 Polónia 1.52 Empate 3.65 Hungria 5.65

Praticamente arredada de qualquer chance de apuramento direto para o Mundial'2022 - mas com entrada direta no playoff -, a Polónia de Paulo Sousa fecha esta segunda-feira a sua fase de grupos diante da Hungria, num duelo no qual terá pela frente uma formação húngara que entra em campo sem qualquer chance de se apurar, seja diretamente como pelo playoff.Com 20 pontos, os polacos têm seis vitórias, dois empates e uma derrota, numa caminhada na qual marcaram 29 golos e sofreram 9. Do lado oposto estará uma Hungria com 14 pontos, fruto de quatro vitórias, dois empates e três derrotas, com 17 golos marcados e 12 sofridos.A turma polaca leva seis jogos seguidos sem perder e três a ganhar. Nos últimos seis foi a primeira equipa a marcar em cinco, sendo que em oito dos últimos dez ambas as formações faturaram. Falando em golos, em cinco dos últimos sete duelos houve mais do que 3 golos no total.Sem mais estatísticas a destacar, nomeadamente do lado húngaro, note-se que os polacos não perderam nenhum dos últimos quatro duelos diante deste oponente. No mais recente, jogado em março, houve um empate a três.