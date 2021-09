Polónia-Inglaterra: teste de fogo para Paulo Sousa

Encontro dos dois primeiros no Grupo I de apuramento europeu para o Mundial'2022, com a invicta Inglaterra a visitar a Polónia, num jogo no qual a turma inglesa poderá deixar praticamente encerrada a questão da qualificação e também o próprio primeiro posto. É que os ingleses têm 15 pontos, mais 5 do que os polacos, pelo que um triunfo os deixaria na frente com 8 pontos de avanço, uma diferença praticamente impossível de recuperar com mais quatro jogos pela frente.



Com 17 golos marcados e 1 sofrido, a Inglaterra está efetivamente numa boa fase, chegando a este jogo vinda de duas vitórias por 4-0, diante da Hungria e de Andorra. Neste duelo, refira-se, os ingleses não contarão com Dominic Calvert-Lewin, Jadon Sancho e Tyrone Mings. Note-se que a Inglaterra tem por hábito entrar a ganhar nos jogos, já que marcou em primeiro em seis dos últimos sete duelos.



Quanto à Polónia, vem também de duas vitórias seguidas, diante de Albânia e Polónia, numa sequência de jogos na qual marcou 11 golos e sofreu 2. Os polacos até têm até ao momento mais tentos marcados do que os ingleses (18), mas a diferença está nos sofridos: 7. Aliás, a equipa de Paulo Sousa leva já oito encontros seguidos a sofrer, incluindo duelos do Euro'2020, ainda que também tenha marcado em todos esses oito duelos mais recentes.



O oito parece ser uma tendência neste confronto, já que a Inglaterra leva 8 duelos seguidos sem perder diante da Polónia, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos cinco duelos. No mais recente em março, venceu em Wembley por 2-1, num jogo no qual a Polónia esteve em campo sem Lewandowski. Como será agora com a presença do goleador do Bayern Munique?

