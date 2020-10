Polónia-Itália: transalpinos com teste de fogo

Líder do Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações, com 4 pontos, a Itália visita este domingo solo polaco, numa partida na qual tentará alcançar um resultado positivo que permita deixar praticamente fora da corrida a formação do leste europeu.



Com 3 pontos, a Polónia ainda está na luta e quererá certamente marcar posição neste embate, tendo como grande trunfo o super goleador Robert Lewandowski, o avançado que foi um dos melhores da época passada. E mesmo sem o dianteiro do Bayern, a verdade é que os polacos são um perigo, conforme demonstraram na quarta-feira, quando golearam a Finlândia por 5-1 num jogo de preparação.



Quanto à Itália, vem de uma goleada diante da Moldávia, por 6-0, num encontro no qual ampliou para 17 o número de jogos consecutivos sem perder. Para lá dessa série, a turma transalpina tem por hábito ser a primeira equipa a marcar (em sete dos últimos oito jogos) e também em chegar ao descanso na frente (cinco dos últimos seis).



No que a confronto direto diz respeito, há quatro duelos a registar, dois deles em 2018, também para esta Liga das Nações. Em Itália houve um empate a um golo, na Polónia venceu a Itália por 1-0. Como será agora?

CÓD 101 Polónia 3.79 Empate 3.28 Itália 1.93