Polónia-País de Gales: arranque da disputa da Liga das Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 105 Polónia 1.81 Empate 3.5 País de Gales 4.5

Encontro de abertura da Liga das Nações 2022/23, com um embate entre a Polónia e o País de Gales na Tarczynski Arena, em Wroclaw. Frente a frente estarão duas equipas que se apuraram para o Mundial'2022 via playoff de qualificação, o que eleva desde logo a expectativa de boa qualidade futebolística.Sem Jakub Moder, os polacos venceram seis dos últimos nove duelos (empataram dois e perderam um), ao passo que os galeses entram em campo vindos de nove encontros consecutivos sem serem batidos.Em termos de confronto direto, a Polónia venceu os três jogos até agora realizados entre estas duas equipas, o último dos quais em 2009, num particular que acabou em 1-0.