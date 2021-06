Polónia-Rússia: de olho no Euro'2020

Seleção comandada por Paulo Sousa, a Polónia arranca esta terça-feira uma espécie de mini estágio competitivo de preparação para o Euro'2020, tendo pela frente uma turma russa que também se encontra a preparar a fase final.



Olhando a estatísticas, que neste jogo até pouco podem valer, já que se trata um jogo de experiências, note-se que há indicações que apontam para a existência de golos. Afinal de contas, olhando aos últimos cinco encontros de ambas as equipas, apenas um dos polacos não teve pelo menos 3 golos, sendo que esse foi também o único em que não houve tentos de ambas as equipas.



Por fim, note-se que este será o segundo confronto da história entre estas duas equipas. No primeiro na fase final do Euro'2012, houve empate a um.

CÓD 140 Polónia 2.32 Empate 2.95 Rússia 2.46