Polónia-Tailândia: polacas com clara vantagem no confronto direto

Polónia e Tailândia defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda ronda do Campeonato do Mundo feminino de voleibol, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que venceram na primeira jornada do prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Polónia registou duas vitórias (Bulgária e Croácia) e três derrotas (Sérvia, Itália e Turquia), enquanto que a Tailândia somou três triunfos (Roménia, Israel e Ilhas Faroé) e dois desaires (Roménia e Croácia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da Polónia, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.