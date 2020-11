Polónia-Ucrânia: polacos mais fortes a jogar em 'casa'

Polónia e Ucrânia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo de cariz particular, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que atravessam momento distintos no que toca aos resultados nas últimas partidas realizadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais ou encontros particulares, a Polónia registou três vitórias (Bósnia & Herzegovina - em duas ocasiões - e Finlândia), um empate (Itália) e uma derrota (Holanda), enquanto que a Ucrânia somou dois triunfos (Suíça e Espanha) e três desaires (Espanha, França e Alemanha).

No que toca aos encontros realizados dentro e fora de portas, de notar que a seleção polaca registou quatro vitórias (Macedónia do Norte, Eslovénia, Finlândia e Bósnia & Herzegovina) e um empate (Itália) nos últimos cinco jogos disputados no seu país. Já a seleção ucraniana somou dois triunfos (Luxemburgo e Lituânia), um empate (Sérvia) e duas derrotas (Espanha e França) nos cinco duelos disputados fora de portas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Ucrânia, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre os dois países, sendo que os restantes dois jogos terminaram com um triunfo da Polónia e um empate entre ambos.