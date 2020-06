Ponferradina-Elche: hora de jogar as últimas cartadas

Com a temporada da Segunda Divisão a caminhar a passos largos para o seu término - e num ritmo frenético para recuperar o tempo perdido -, Ponferradina e Elche encontram-se esta segunda-feira na abertura da 33.ª jornada, numa partida que pode ser vista como decisiva para ambas as equipas no que aos seus objetivos diz respeito.



Atualmente em sexto, numa posição de playoff, o Elche procura não perder o comboio da subida, tentando nesta partida alcançar a quarta partida consecutiva sem perder, ainda que queira certamente fazer melhor do que o que alcançou na sexta-feira, quando empatou em casa com o Extremadura.



Quanto ao Ponferradina, é 11.º com 41 pontos e tem absoluta necessidade de vencer caso ainda queira sonhar com a chegada a uma posição de playoff. Vem também de um empate na jornada da retoma, mas neste caso sem tanto sucesso prévio, já que nos últimos dez encontros apenas venceu dois - empatou quatro e perdeu outros quatro. No lado inverso, o Elche teve quatro vitórias, três empates e três derrotas.



Quanto ao confronto direto, o Elche venceu nos últimos dois encontros, tendo conseguido ser a primeira equipa a marcar em ambos - até porque os resultados foram ambos de 1-0. E por falar em golos, de notar que seis dos últimos sete encontros tiveram menos de três golos. Como será desta vez?

CÓD 164 Ponferradina 2.43 Empate 2.75 Elche CF 2.78