Ponferradina-Espanyol: reencontro agora na Taça do Rei

CÓD 183 Ponferradina 3.14 Empate 3.12 Espanyol 2.22

Duelo de equipas de divisões distintas na Taça do Rei, com Ponferradina e Espanyol a encontrarem-se esta terça-feira no Estadio El Toralin, numa partida que colocará frente a frente o 5.º da LaLiga 2 e o 9.º da LaLiga.A atuar em casa, o Ponferradina vai procurar novo triunfo para chegar aos 'oitavos' na prova, depois de ter deixado pelo caminho o Cacereño e o Ibiza, ambos com triunfos por 2-1. Já nos dois jogos mais recentes, ambos para o campeonato, empatou um e perdeu o último que disputou. Com exceção no 2-1 diante do Ibiza, os últimos cinco jogos do Ponferradina tiveram menos do que 3 golos no marcador.Quanto ao Espanyol, vem de uma vitória sobre o Valencia no último dia do ano, sendo que nesta Copa do Rei afastou o Solares Medio Cudeyo e o Cristo Atlético, ambos com triunfos pela margem mínima: 3-2 e 2-1, respetivamente. Note-se que os catalães foram a primeira equipa a sofrer golos em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.Em relação ao confronto direto, este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, depois na época passada se terem enfrentado na LaLiga 2, com dois triunfos do Espanyol na conta: 2-0 em casa e 4-1 fora.