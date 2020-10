Ponferradina-Tenerife: Segunda Divisão espanhola em andamento

Ainda com uma partida por disputar neste arranque de temporada, o Ponferradina recebe esta quarta-feira a visita do Tenerife., num duelo da 7.ª ronda da Segunda Liga espanhola que colocará frente a frente o 7.º e o 14.º, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 9 pontos e o tal jogo em atraso, o Ponferradina chega a este jogo vindo de uma das duas derrotas que sofreu, ao perder no último domingo na receção ao Cartagena.



Do lado oposto estará um conjunto insular que tem menos 2 pontos e que curiosamente alcançou dois resultados relativamente positivos nas últimas semanas, ao ganhar ao Rayo e empatar diante do Sp. Gijón, duas equipas que lutam pelas posições cimeiras da tabela.



De notar que nesta partida se irão enfrentar duas equipas que na última década foram marcando de forma regular encontro nos campeonatos, havendo nesse aspeto uma ligeira vantagem do Tenerife, com quatro vitórias contra três do Ponferradina nos últimos oito duelos. A atuar em Ponferrada, refira-se, o Tenerife ganhou duas vezes nesses mesmos oito encontros.



Relativamente a estatísticas, não serão expectáveis muitos golos. É que, olhando ao passado recente, em cinco dos últimos seis encontros do Tenerife registaram-se menos 3 golos, ao passo que no caso do Ponferradina essa estatística é 'comprovada' em cinco dos mais recentes sete.