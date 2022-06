Ponte Preta-Sampaio Corrêa: penúltimo recebe visita do 10.º

CÓD 106 Ponte Preta 2.05 Empate 3.1 Sampaio Corrêa 3.35

Em jogo da 14.ª jornada da Série B brasileira, Ponte Preta e Sampaio Corrêa encontram-se na madrugada de sexta-feira em Campinas, num duelo no qual a formação da casa, penúltima colocada, enfrentará o décimo cotado na tabela.Apesar de terem nove posições entre si, Ponte Preta e Sampaio Corrêa têm somente 3 pontos a separá-los, pelo que um triunfo da equipa de Campinas deixará ambas as formações empatadas na tabela.Olhando a registos recentes, a Ponte Preta leva quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos dez duelos que disputou venceu apenas dois, perdeu seis e empatou dois. Quanto ao Sampaio Corrêa, nos últimos dez duelos venceu três, empatou dois e perdeu cinco.Em termos de confronto direto, curiosamente a Ponte Preta aqui também leva quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que até tem melhor registo nesse período, com duas vitórias e uma derrota. Em termos de golos, apenas dois dos últimos nove jogos tiveram 3 ou mais, sendo que curiosamente ambos terminaram com vitórias da Ponte Preta e foram nos tais últimos quatro jogos.