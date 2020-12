Pordenone-FC Empoli: à terceira será de vez?

Encontro da 10.ª jornada da Serie B italiana, com o segundo colocado Empoli a visitar o reduto do 10.º Pordenone, num embate que colocará frente a frente duas equipas separadas por 6 pontos na tabela.



Apesar de estarem bem separados na tabela, tanto Pordenone como Empoli entram em campo vindos de quatro jogos seguidos sem perder, nos quais alcançaram duas vitórias e dois empates. Ainda assim, note-se que o Pordenone chega a este jogo algo menos carregado a nível físico, já que não disputou uma eliminatória da Taça de Itália na semana passada.



Por outro lado, há outras estatísticas que são também distintas entre estas equipas, nomeadamente a nível de golos. É que no caso do Pordenone o registo é de menos de 3 golos em 4 dos últimos 5 jogos, ao passo que no caso do Empoli essa estatística verifica-se ao contrário, com apenas um dos últimos 9 duelos a ter menos de 3 golos.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra um domínio absoluto do Pordenone, que nos dois jogos disputados, ambos na época passada, venceu por 2-0 (em casa) e 1-0 (fora). Como será à terceira?

CÓD 229 Pordenone 2.44 Empate 2.87 FC Empoli 2.39