Portimonense-Benfica: águia tenta retomar rumo ganhador

Depois do empate surpresa que impediu a fuga no topo da tabela, o Benfica tem esta quarta-feira a primeira grande chance para colocar o FC Porto sob pressão, quando pelas 19h15 visitar o reduto do Portimonense, numa partida da 26.ª jornada da Liga NOS na qual estarão frente a frente duas equipas a viver temporadas totalmente opostas.



As transmissões televisivas dos jogos da Liga espanhola de futebol vão contar com sons ambientes característicos de cada estádio, bem como com a simulação da presença de público, impedido de estar presente devido à pandemia, revelou esta segunda-feira a Movistar.



Os algarvios, no penúltimo lugar com 19 pontos, precisam urgentemente de vencer para acalentar a esperança a permanência, sabendo que para tal têm de somar o máximo de pontos até final para encurtar uma diferença que por agora já é de 6 pontos. Ainda assim, nem tudo é mau para os algarvios, que no regresso da Liga até conseguiram vencer e quebrar um longo jejum.



Quanto ao Benfica, também vai num jejum de triunfos, com quatro empates consecutivos, três deles na Liga NOS. O mais recente foi na quinta-feira, diante do Tondela, numa partida que motivou muita insatisfação por parte da massa adepta do clube.



Olhando às estatísticas, de notar que estes duelos entre Portimonense e Benfica costuma ter golos para apresentar, já que em cinco dos últimos seis se registaram pelo menos três golos. Na primeira volta, por exemplo, o Benfica venceu por 4-0. Como será desta vez?

CÓD 144 Portimonense 7.09 Empate 4.3 SL Benfica 1.4