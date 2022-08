Portimonense-Boavista: arranque de época para ambas as equipas

CÓD 119 Portimonense 2.15 Empate 3.13 Boavista 3.38

Portimonense e Boavista encontram-se este domingo pelas 20h30 no Algarve, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que na temporada passada fecharam o campeonato nacional no 13.º e 12.º postos, respetivamente, curiosamente com os mesmos 38 pontos.Ainda sem os reforços Bryan Róchez e Klismahn, o Portimonense chega a este jogo depois de ter ganho os dois últimos jogos de pré-temporada, ao passo que o Boavista, na ressaca do empate na apresentação diante do Bolívar (esteve a ganhar por 3-0 e cedeu uma igualdade a três...), não contará com Reisinho e Yusupha.Em termos de confronto direto, o Boavista leva cinco jogos seguidos sem perder diante do Portimonense, uma equipa à qual leva sete encontros consecutivos a conseguir fazer pelo menos um golo. Falando em golos, note-se que somente dois dos últimos dez jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos. Os da época passada confirmaram essa tendência, já que todos tiveram 2 tentos: 2-0 na Taça da Liga, favorável ao Boavista, e depois dois empates a um no campeonato.