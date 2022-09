Portimonense-Famalicão: algarvios com bom arranque

CÓD 154 Portimonense 2.25 Empate 3.15 FC Famalicão 3.15

Com 9 pontos até ao momento, fruto de um arranque com 3 vitórias e 1 derrota, o Portimonense entra em campo nesta 5.ª jornada do campeonato nacional como uma das equipas sensação do início de temporada, tendo pela frente nesta ronda um Famalicão que está do lado oposto, já que apenas conseguiu 4 pontos, fruto de 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas.Neste jogo a atuar em casa, os algarvios tentarão a sua quarta vitória consecutiva, ao passo que os famalicenses partem em busca do terceiro jogo seguido sem perder - começaram o campeonato com dois desaires e daí empataram um jogo e venceram outro.Em termos de confronto direto, o Portimonense leva quatro vitórias seguidas e dez jogos consecutivos sem perder ante o Famalicão. Em nove desses jogos foi a primeira equipa a marcar e chegou ao intervalo na frente. Em termos de golos, apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais golos. Curiosamente foi na época passada, na vitória do Portimonense por 3-0 em Famalicão.