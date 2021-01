Portimonense-Farense: dérbi algarvio para fechar a noite

Quase cinco anos depois do último embate entre ambas as equipas, na altura na Segunda Liga, Portimonense e Farense encontram-se esta segunda-feira num dérbi algarvio que promete rivalidade e emoções fortes de princípio a fim.



Em melhor posição na tabela, com 9 pontos, o Farense chega a este jogo vindo de um empate diante do Paços de Ferreira no último duelo do ano, ao passo que os de Portimão, últimos com 8, perderam diante do Benfica no antepenúltimo dia de 2020. Por isso, com apenas 1 ponto para a zona de salvação, o Portimonense sabe que se vencer irá muito provavelmente deixar a zona perigosa - tudo depende também as partidas de Tondela e Boavista.



Tendo em conta a tal ausência de dérbis algarviso nos últimos cinco anos, note-se que o histórico mais recente dá vantagem ao Portimonense, com cinco duelos seguidos sem perder e sempre a marcar - dois particulares e três oficiais. Em quatro desses jogos conseguiu mesmo ser a primeira equipa a fazê-lo. Por fim, olhando às contas globais, aí a vantagem é do Farense, com 27 vitórias em 66 jogos disputados diante de um Portimonense que, por seu turno, ganhou 24 duelos. Como será desta vez?

CÓD 129 Portimonense 2.26 Empate 3.16 Farense 3.07