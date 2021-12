Portimonense-FC Porto: dragão com deslocação perigosa

CÓD 102 Portimonense 7.07 Empate 4.37 FC Porto 1.35

No encontro que marca o arranque da jornada 13 da Liga NOS, Portimonense e FC Porto encontram-se no sul do país, numa partida que colocará frente a frente o sexto e o primeiro colocados, respetivamente.Com 20 pontos em 12 pontos, a turma algarvia é uma das sensações da temporada, chegando a este duelo na sequência de três triunfos seguidos sem sofrer golos - dois deles para o campeonato. A turma algarvia, que tem esta época um triunfo sobre o Benfica, foi ainda a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou. Neste encontro, refira-se, Shoya Nakajima é baixa nos de Portimão, por estar cedido pelo FC Porto.Quanto ao FC Porto, lidera com 32 pontos e é a par do Sporting uma das equipas que comanda e que ainda não perdeu no campeonato. Os azuis e brancos têm 10 vitórias e 2 empates, numa caminhada na qual marcaram 30 golos e sofreram 8. Nos últimos dez jogos, contando todas as provas, os portistas venceram sete jogos, empataram um e perderam dois (um para Champions e outro para a Allianz Cup). Note-se, por fim, que seis dos últimos oito jogos dos dragões tiveram pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.A fechar, o confronto direto, mostra seis jogos seguidos do FC Porto a ganhar e 13 consecutivos a marcar. Em nove dos últimos dez o marcador teve sempre pelo menos 3 golos, sendo que em oito deles os algarvios também conseguiram marcar.