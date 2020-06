Portimonense-Gil Vicente: aí está o regresso da Liga NOS

Quase três meses depois, está de volta a Liga NOS, com um duelo entre o Portimonense e o Gil Vicente, uma partida da 25.ª jornada da prova na qual estarão frente a frente duas equipas em posições bem distintas na entrada para esta retoma.



Em penúltimo, com 16 pontos, o conjunto algarvio precisa urgentemente de vencer, algo que não consegue há dez partidas, ao passo que os gilistas, no nono posto com 30 pontos, estão bem tranquilos na tabela, até porque nos últimos cinco duelos apenas perderam um.



Por outro lado, de notar que este será o terceiro duelo entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem algarvia, graças a um triunfo para a Taça da Liga, em setembro, por 2-1. Um resultado moralizador, mas que não passará disso mesmo, já que em mais de meio ano muito mudou.

CÓD 124 Portimonense 2.48 Empate 3.01 Gil Vicente 2.85