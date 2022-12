Portimonense-Gil Vicente: 'quartos' da Allianz Cup em jogo

CÓD 109 Portimonense 1,94 Empate 3 Gil Vicente 3,1

Duelo de Primeira Liga na derradeira jornada do Grupo E da Allianz Cup, numa partida decisiva para ambos os conjuntos na corrida pelo apuramento para os quartos-de-final da Taça da Liga.Os minhotos, com 4 pontos, apenas dependem de si para avançar, necessitando somente de um triunfo no Algarve para consegui-lo. Até podem apurar-se também com um empate, mas aí terão de esperar que o Nacional não vença na outra partida deste grupo. Quanto ao Portimonense, vencer pode não chegar, já que aí terão sempre de esperar para ver aquilo que o Nacional fará na sua partida - as duas equipas estão empatadas em pontos e em golos.Esquecendo as contas, olhemos a estatísticas, nomeadamente nos golos, já que há dois dados inversos. No caso do Gil Vicente destaca-se o facto de apenas um dos últimos cinco jogos não ter tido 3 ou mais golos (foi o mais recente, diante do Nacional - 2-0), ao passo que no lado oposto verifica-se o inverso, com apenas dois dos últimos dez jogos com 3 ou mais golos marcados. Em termos de golos, destaque ianda para o facto do Gil Vicente ter marcado e sofrido em quatro dos últimos cinco duelos que disputou.Quanto ao confronto direto, o Portimonense acumula cinco jogos seguidos a sofrer diante do Gil Vicente, tendo nesse período vencido três jogos e perdido dois. Um deles foi já esta época, coma vitória por 2-1 no Minho. Irá a história repetir-se?