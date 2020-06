Portimonense-Marítimo: vencer é necessário

Colocados na zona inferior da tabela, Portimonense e Marítimo encontram-se esta segunda-feira no Algarve, numa partida na qual a formação da casa, atualmente em penúltimo com 21 pontos, procura dar continuidade a uma retoma bem positiva, com três jogos seguidos sem perder, incluíndo um empate diante do Benfica.



Quanto ao Marítimo, está duas posições acima com 28 pontos, sabendo que caso consiga vencer irá condenar a equipa algarvia a 'penar' na fase final da época em busca dos pontos necessários para escapar à descida. Vinda de uma vitória, um empate e uma derrota nesta retoma, a turma insular sofreu golos nos últimos seis duelos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Portimonense não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do Marítimo, sendo que nos últimos dez conseguiu sempre marcar à formação insular. Por outro lado, e continuando a falar em golos, de dizer que em sete dos últimos oito duelos ambas as equipas marcaram e que em seis desses mesmos oito jogos se registaram três ou mais golos.



Curiosamente, o duelo da primeira volta foi uma das exceções pelo menos ao total de golos, já que o marcador nos Barreiros ficou em 1-1. Como será desta vez?

CÓD 129 Portimonense 2.17 Empate 3.19 Marítimo 3.59