Portimonense-P. Ferreira: algarvios e pacenses encerram 1.ª jornada da Liga NOS

O Portimonense recebe, esta segunda-feira, o Paços de Ferreira em jogo de encerramento da 1.ª jornada da Liga NOS, num encontro que será disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Na última temporada, o Portimonense 'beneficiou' da descida de divisão do Vitória de Setúbal - já após o encerramento da competição -, uma vez que a formação algarvia terminou a época 2019/20 na penúltima posição (17.º), com 33 pontos, enquanto que o Paços de Ferreira terminou no 13.º lugar, com 39.

Nos últimos cinco jogos disputados - entre competições oficiais ou partidas de preparação -, o Portimonense registou duas vitórias (Boavista e Aves), um empate (Reading) e duas derrotas (Paços de Ferreira e Sporting), ao passo que o Paços de Ferreira somou um triunfo (Portimonense), dois empates (Moreirense e Gil Vicente) e duas derrotas (Sporting de Braga e Rio Ave).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Portimonense, equipa que venceu dois dos cinco últimos duelos diante do Paços de Ferreira. Os castores venceram apenas um da sequência - os restantes dois terminaram com o marcador igualado.