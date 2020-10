Portimonense-Santa Clara: à procura da vitória

Separados na tabela por 10 posições, mas apenas com 3 pontos entre si, Portimonense e Santa Clara encontram-se este domingo no Algarve, numa partida da 6.ª jornada da Liga NOS na qual poderão ser ampliadas algumas sequências bem negativas para cada um dos conjuntos.



O Portimonense, por exemplo, que é 16.º com 4 pontos, chega a este jogo vindo de uma série de cinco jogos seguidos a sofrer golos e sempre a ser a primeira equipa a encaixá-los. Por outro lado, apesar disso, note-se que apenas num desses duelos se viram mais do que 3 golos no total.



Quanto ao Santa Clara, não vence há três jogos e vai já em duas derrotas consecutivas. Um registo negativo que de certeza apagou o que foi bem feito nas primeiras rondas, com duas vitórias consecutivas, uma delas diante do Sp. Braga no Minho.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, refira-se que o Santa Clara não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros diante do Portimonense, sendo que nos cinco mais recentes houve golos de ambas as equipas. Nesse período, o Santa Clara venceu um duelo, perdeu outro e registaram-se três - sempre com golos.

