Portimonense-Santa Clara: arranca a jornada 6

Aí está o arranque da jornada 6 do campeonato nacional, com Portimonense e Santa Clara a defrontarem-se esta sexta-feira no Algarve, numa partida que colocará frente a frente o nono e o 14.º colocados, respetivamente.



Com 7 pontos, o Portimonense entra em campo com duas vitórias, um empate e duas derrotas no seu registo - 5 golos marcados e 3 sofridos -, chegando a esta partida vindo de uma derrota diante do Paços de Ferreira e um empate ante o Boavista. Por outro lado, note-se que os 7 pontos conseguidos pelos algarvios foram integralmente conquistados fora de casa, algo que demonstra dificuldades para mostrar o seu melhor futebol perante os adeptos.



Quanto ao Santa Clara, tem 4 pontos - uma vitória, um empate e três derrotas; 3 golos marcados e 12 sofridos - e chega a este jogo para tentar os seus primeiros pontos fora de portas, depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas fora. A turma açoriana, refira-se, entra em campo vinda de uma goleada sofrida aos pés do Benfica, por 5-0.



Note-se, por fim, que o Santa Clara leva seis jogos seguidos sem perder diante do Portimonense e sete a marcar. Falando em golos, apenas um dos últimos sete embates não teve golos de ambas as equipas. Curiosamente foi o mais recente, jogado em março, com vitória do Santa Clara por 2-0.

CÓD 204 Portimonense 2.54 Empate 2.93 Santa Clara 2.9