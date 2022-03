Portimonense-Sp. Braga: minhotos moralizados perante algarvios em crise

CÓD 107 Portimonense 3.95 Empate 3.3 Sp. Braga 1.87

Moralizado pelo apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, o Sp. Braga visita este domingo o reduto do Portimonense, numa partida da 27.ª jornada do campeonato na qual terá pela frente uma formação algarvia que vive um dos piores momentos da temporada, com 12 jogos seguidos sem ganhar.Atualmente em 11.º, com 29 pontos, o Portimonense leva 14 jogos seguidos a sofrer golo, ainda que curiosamente nos últimos dez duelos apenas 3 tenham tido pelo menos 3 golos. Em termos de ausências, note-se que os algarvios não contarão com Ricardo Matos e Pedrão.Quanto ao Sp. Braga, vem do empate no Mónaco que valeu apuramento na Liga Europa, mas a verdade é que na ronda anterior da Liga perdeu ante o Gil Vicente. A turma minhota, que neste jogo não contará com Nuno Sequeira, Roger Fernandes e Fabiano, foi a primeira a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputou.Quanto ao confronto direto, o Sp. Braga leva 15 jogos seguidos sem perder diante do Portimonense, sendo que em seis dos últimos oito foi a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, no Minho, o marcador ficou em 3-0.