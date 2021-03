Portimonense-Tondela: beirões ainda não venceram fora

Separados por 4 pontos na tabela, Portimonense e Tondela encontram-se este sábado no Algarve, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 9.º, respetivamente.



Em melhor posição, o Tondela chega a este jogo com 24 pontos e vindo de uma vitória caseira diante do Gil Vicente, num encontro no qual confirmou o seu bom momento caseiro, em claro contraste com o que faz longe da Beira, onde em dez jogos o melhor que conseguiu foi... um empate.



Já o Portimonense, que também joga muito mal fora de portas (tem 5 pontos em 11 jogos), é a oitava melhor equipa a atuar em casa, sendo que nos últimos cinco duelos venceu três, empatou outro e perdeu o restante. Por isso, olhando a esses registos, os algarvios podem entrar com alguma motivação adicional, ainda que no futebol, como se sabe, a estatística por vezes pouco vale.



Em relação a golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Tondela não tiveram pelo menos 3, curiosamente tendo sido o mais recente a exceção à regra. Já no caso dos algarvios o registo é inverso, com dois em cinco com esses tais 3 tentos.



Quanto ao confronto direto, nota essencialmente ao facto de o Tondela levar seis jogos seguidos a marcar ao Portimonense, sendo que nessa meia dúzia de partidas venceu três, perdeu duas e empatou outra. Na mais recente, jogada em Tondela, os beirões ganharam por 1-0. Como será desta?

